Damit werde eine in den USA entwickelte Methode österreichweit erstmals verwendet, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. Beim neuen Verfahren erfolge die Entfernung von überschüssigem Prostatagewebe sanfter als bei bisherigen Operations-Techniken. Beim sogenannten "AquaBeam" handle es sich um ein innovatives computergestütztes Gerät, das mit einer Kombination aus Bildgebung und hoch fokussiertem Wasserstrahl arbeite. Überschüssiges Prostatagewebe werde so besonders genau und