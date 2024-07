Neue Plattform zeigt auf: Viel zu wenig Kinderärzte

Die neu gegründete Plattform #besserbehandelt.at macht mit einer Kampagne auf Mängel in der Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen aufmerksam. Es werde für Familien immer schwieriger, eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt mit Kassenvertrag zu finden.

Initiator der Plattform ist die Politische Kindermedizin, ein Verein von Kinder- und Jugendmedizinern und anderen im Kinder- und Jugendbereich engagierten Berufsgruppen.

In Niederösterreich ist jede vierte Kassen-Kinderarztstelle unbesetzt, in Oberösterreich jede sechste. In einigen Bezirken gibt es gar keine Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde mit Kassenvertrag, sodass die Eltern sehr lange Anfahrtswege auf sich nehmen müssen. In Wien können mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Kassen-Kinderärzte aufgrund der Auslastung keine neuen Patienten aufnehmen.

Nach wie vor bestehe ein massiver Mangel an kostenfreien Diagnose- und Therapieplätzen für Kinder mit chronischen Erkrankungen oder Entwicklungsretardierungen.

Die Ärztekammer für Wien unterstützte die Forderung der Plattform in einer Aussendung. "Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie wartet man in Wien im Schnitt 90 Tage auf einen Kassentermin, was untragbar und erschreckend ist", sagte Kammerpräsident Johannes Steinhart.

"Es ist jedenfalls hoch an der Zeit, in einer gemeinsamen Anstrengung eine breite Öffentlichkeit von den massiven Defiziten in der Gesundheitsversorgung unserer Kinder zu informieren und um Unterstützung für diese so wichtige Bewegung zu bitten", betonte die Kinderärztin Sonja Gobara, Obfrau der Politischen Kindermedizin.

