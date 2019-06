Neue OP-Technik rettet Leben bei Herzrhythmus-Störungen

Medikamente, Verödung, ein eingepflanzter Defibrillator: Keine der gängigen Methoden half Franz Brandstetter bei seinen lebensbedrohlichen Herzrhythmus-Störungen. Der Pensionist aus Neumarkt im Mühlkreis galt als austherapiert und musste Ende des vergangenen Jahres mehrfach im Krankenhaus wiederbelebt werden. "Ich bin oft einfach umgefallen. Zuerst wird einem schwindlig, und dann ist man plötzlich weg", erinnert sich der 64-Jährige.

Kongeniales Ärzteteam

Sein Leben verdankt der Patient zwei Ärzten vom Ordensklinikum Linz Elisabethinen: Der Kardiologe Univ.-Prof. Helmut Pürerfellner griff die Idee von Kollegen auf, die durch eine Durchtrennung des Sympathikus-Nervs in ähnlichen Fällen gute Erfolge erzielten. In Chirurgie-Primar Univ.-Prof. Reinhold Függer fand der Internist einen kongenialen Partner, denn Függer hat diese Methode hundertfach ausgeführt – allerdings bei einer anderen Fragestellung: "Die Durchtrennung des Sympathikus-Nervs ist eine gängige Methode bei der Überreaktion von Schweißdrüsen." So lässt sich etwa krankhaftes Schwitzen an den Händen dauerhaft therapieren.

Minimalinvasiver Eingriff

Der Sympathikus wird bei der für Herzprobleme wenig erforschten Methode an drei Stellen auf beiden Seiten des Brustkorbes in einer einstündigen Operation komplett durchtrennt. Dafür genügt ein kleiner Schnitt, über den der Eingriff mittels Schlüssellochchirurgie durchgeführt wird. Durch den Eingriff werden die Rhythmusstörungen nicht mehr befeuert, was sich positiv auf die Erkrankung auswirkt.

Vor einem halben Jahr operierte Primar Függer den Patienten Franz Brandstetter. "Es ging ihm noch am Tag des Eingriffs wieder gut. Und seit damals sind keine weiteren Vorfälle aufgetreten", sagt Pürerfellner. Andere Funktionen des Sympathikus werden durch den Eingriff nicht beeinflusst. In der Folge operierte Függer noch fünf weitere Patienten mit ähnlicher Fragestellung. Bei zwei Drittel der Betroffenen zwischen 46 und 64 Jahren traten keine weiteren Vorfälle mehr auf. Das entspricht internationalen Erfahrungen bei diesem Eingriff.

Noch fehlen Studien

Warum diese auf den ersten Blick relativ einfache Operation nicht schon in einem früheren Stadium der Erkrankung eingesetzt wird, erklärt Primar Függer so: "Noch lassen sich Risiko und Nutzen nicht abschätzen. Dafür braucht es Studien, die es bis jetzt noch nicht gibt."

Deshalb werden in Linz in nächster Zeit nur jene Patienten mit der Methode behandelt werden, bei denen alle anderen Methoden erfolglos waren (Info-Kasten rechts). Der Chirurg schließt aber nicht aus, dass man das Verfahren nach besserer Erforschung möglicherweise künftig bereits früher einsetzen wird.

Therapie-Möglichkeit

Das sind die Therapien bei Herzrhythmus-Störungen:

Medikamente

Ablation: Die geschädigte Stelle im Herzen wird in einer mehrstündigen Operation verödet.

Defibrilator: Er wird in die Brust verpflanzt und gibt im Notfall einen Stromschlag ab.

Sympathikus-Nerv-Durchtrennung