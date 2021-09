Neue Medikamente gegen Migräne im Jahr 2022

In Österreich leiden rund 13 Prozent der Bevölkerung an Migräne. Am häufigsten tritt diese Form des Kopfschmerzes in der Altersgruppe von 20 bis 50 Jahren auf. Etwa 25 Prozent der Frauen und bis zu zehn Prozent der Männer sind betroffen. "Das ist eine chronische Erkrankung, die Menschen über viele Jahre begleitet, das Familienleben und auch die Arbeit beeinträchtigen kann", sagt Karin Zebenholzer, Präsidentin der Österreichischen Kopfschmerzgesellschaft.

Mittlerweile ist die Wissenschaft in der Lage, zu verstehen, wie Migräneattacken funktionieren. Mit neuen Therapiemöglichkeiten können die Schmerzen viel besser behandelt werden, als es früher möglich war.

Zur Vorbeugung gibt es oral einzunehmende Medikamente. Seit drei Jahren sind spezifisch gegen Migräne wirkende monoklonale Antikörper verfügbar, die unter die Haut injiziert werden. "Nächstes Jahr rechnen wir mit einer Zulassung von neuen Medikamenten gegen Migräneattacken. In den USA sind diese schon zugelassen. Aus Studien wissen wir bereits, dass diese Medikamente sehr gut wirken und die Lebensqualität der Patienten erhöhen", sagt Expertin Karin Zebenholzer.