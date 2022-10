Neue Kampagne: "Verpocken wir’s nicht"

Mit dem Slogan "Verpocken wir’s nicht" in Verbindung mit den Schlagworten "One-Night-Stand" und "First Date" sollen besonders Menschen mit wechselnden Sexualpartnerinnen und -partnern angesprochen werden. "Mit der zielgerichteten Offensive wollen wir das Bewusstsein für Affenpocken in der Bevölkerung stärken", so Gesundheitsminister Johannes Rauch. Derzeit sind hauptsächlich – aber nicht ausschließlich – Männer, die Sex mit Männern haben, von der Krankheit betroffen.