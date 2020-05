Neue Behandlungsart bei Gelenksrheuma

70.000 bis 80.000 Österreicher leiden an chronischer Polyarthritis (rheumatoider Arthritis, Gelenksrheuma). Frühe Diagnose und Therapie sind wichtig, um irreparable Gelenksschäden möglichst zu verhindern. In jüngerer Vergangenheit sind "Januskinase-Hemmstoffe" als Therapiemöglichkeit dazugekommen, hieß es bei einem Online-Pressegespräch.

"Unser Ziel ist die Remission. Das bedeutet, dass die Krankheit schläft", sagte der Wiener Rheumatologe Johannes Grisar bei dem vom Pharmakonzern AbbVie organisierten Gespräch.

Als wirklich ausreichend beherrscht gilt eine chronische Polyarthritis, die oft in Schüben auftritt, wenn dauerhaft nur höchstens ein Gelenk geschwollen oder schmerzhaft ist. Uralt-Therapien waren Goldpräparate oder das mit vielen und potenziell lebensgefährlichen Nebenwirkungen behaftete Chloroquin. Cortison sollte nur kurzfristig bei akuten Schüben verwendet werden. Nach den nichtsteroidalen Antirheumatika brachten Basistherapeutika wie Methotrexat, Sulfasalzin und Leflunomid Möglichkeiten für eine Langzeitbehandlung. Doch die Effekte reichen oft nicht aus. In den vergangenen 20 Jahren haben vor allem Biologika zu wesentlich höheren Erfolgsraten geführt. In jüngerer Vergangenheit wurden kleine synthetische Wirkstoffmoleküle mit einem anderen Prinzip entwickelt. Es handelt sich um oral einnehmbare Hemmstoffe von sogenannten JAK-Enzymen. "Die JAK-Inhibition ist eine neue und sehr vielversprechende Therapieoption. Die erreichbaren Remissionsraten bei chronischer Polyarthritis sind etwas besser als bei den Biologika", sagte Grisar.