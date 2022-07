Nasenspray kann vor Omikron schützen

Das Breitspektrum-Nasenspray Viraleze von Starpharma (Biotech-Unternehmen in Melbourne) zeigte in einer Studie seine hohe Wirksamkeit gegen eine Infektion mit der SARS-CoV-2-Omikron-Variante. In der Studie, die von Scripps Research in den USA durchgeführt wurde, waren bei 100 Prozent der Tiere, die vor und nach der Omikron-Infektion mit Viraleze behandelt wurden, bis zu vier Tage danach keine Viren in Lunge, Luftröhre und Nasenhöhle nachweisbar. Das Präparat ist in Europa zugelassen.