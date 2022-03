Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer Arbeitsbesprechung, und plötzlich überfällt Sie eine unbändige Müdigkeit. Sie können es nicht vermeiden, einzuschlafen. Oder dasselbe passiert Ihnen an der Haltestelle und Sie verpassen den Bus? Diese Situationen wirken für Gesunde unrealistisch, sie gehören jedoch für Menschen, die an der Schlafkrankheit leiden, zum Alltag.