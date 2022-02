Nach Corona-Knick wieder mehr Vorsorgeuntersuchungen

Etwa 42.000 Menschen erhalten in Österreich jährlich die Diagnose Krebs, der – früh erkannt – meist sehr gut behandelbar und in vielen Fällen sogar heilbar ist. Am Höhepunkt der Coronakrise sank die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen allerdings deutlich. Mittlerweile werden diese Gesundheits-Checks aber wieder mehr in Anspruch genommen, zeigt eine aktuelle Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Triple M., für die im Auftrag der Donau Versicherung 1000 Österreicherinnen und Österreicher online befragt wurden.

Das Bewusstsein in Bezug auf die eigene Gesundheit scheint demnach stärker ausgeprägt zu sein als früher. Die Inanspruchnahme der jährlichen Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt stieg laut Befragung im Vorjahresvergleich von 36 auf 40 Prozent, jeder Zweite gab an, dass er Rauchen vermeidet und regelmäßig Sport treibt. Darüber hinaus wird auch verstärkt auf die mentale Gesundheit geachtet.

Vorsorgemuffel Mann

Beim Thema Vorsorge zeigen sich nach wie vor große Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Acht von zehn Frauen nehmen Krebsabstriche beim jährlichen Frauenarztbesuch in Anspruch, sieben von zehn in der empfohlenen Altersgruppe alle zwei Jahre eine Mammografie – eine Röntgenuntersuchung der Brust.

Mit der jährlichen Gesundenuntersuchung zählen diese Checks zu den am meisten durchgeführten Krebs-Vorsorgeuntersuchungen. Männern ist die Prostatauntersuchung zwar theoretisch bekannt, die Inanspruchnahme liegt aber bei nur 39 Prozent – und das, obwohl das Prostatakarzinom die häufigste Krebserkrankung der österreichischen Männer ist. Zu gesundheitsbezogenen Ängsten befragt, antwortet jeder zweite Österreicher, dass er sich am meisten vor einer Krebserkrankung fürchtet, danach folgen Ängste vor Schlaganfällen (36 Prozent) und psychischen Erkrankungen, die ebenfalls zugenommen haben. Mit "nur" noch 20 Prozent fürchten sich die Befragten deutlich weniger vor einer Covid-19-Erkrankung als im vergangenen Jahr, als es noch rund 30 Prozent waren. Fazit: Im Vergleich zum Vorjahr haben weniger Österreicher Angst vor Covid-19, die Pandemie im Allgemeinen bleibt aber mit 32 Prozent als häufigste Sorge auf Platz eins. Jeder Vierte (26 Prozent) fürchtet sich vor Armut; Erkrankungen allgemein belegen den dritten Platz im "Ängste-Ranking" (21 Prozent).

Diese Untersuchungen retten Leben