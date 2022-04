Mythen über Neurodermitis

>> Nur ein Ausschlag: Nein. Neurodermitis ist vordergründig natürlich "nur" auf der Haut zu sehen, der Ausschlag ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Denn es handelt sich dabei um eine sogenannte systemische Erkrankung. Das heißt, unter der Haut wütet eine Entzündungsreaktion, die den ganzen Körper betrifft. Der starke Juckreiz führt bei vielen Patienten auch zu Schlafstörungen und Konzentrationsproblemen. Zudem können Betroffene Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Allergien haben. Neurodermitis ist im Alltag und im Berufsleben massiv beeinträchtigend. Betroffene müssen sich für sichtbare Ekzeme rechtfertigen und fühlen sich oftmals stigmatisiert. Psychische Auswirkungen wie Depressionen oder Angstzustände sowie neurologische Erkrankungen seien bei Patienten häufig anzutreffen, sagt Expertin Martina Schütz-Bergmayr.

>> Typische Kinderkrankheit: Nein, das ist nicht korrekt – obwohl Neurodermitis bei Säuglingen und Kleinkindern besonders stark vorkommt. "Ich sehe pro Tag mindestens fünf Patienten mit Neurodermitis, die meisten davon sind Babys und Kinder", sagt die Expertin. In Österreich leiden 18 bis 27 Prozent der Kinder im ersten Lebensjahr daran. Im Erwachsenenalter sind nur zwischen zwei und fünf Prozent betroffen. Bis zur Pubertät werden viele Kinder die Erkrankung wieder los, die Neigung dazu bleibt jedoch bestehen. Darüber hinaus gibt es durchaus auch Neurodermitis-Patienten, die in der Kindheit keinerlei Symptome hatten. Sie erkranken erst im Erwachsenenalter. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass es immer mehr dieser "späten" Neurodermitis-Patienten gibt. Zudem erkranken Frauen häufiger an Neurodermitis. Das Auftreten der Erkrankung wird möglicherweise vom Hormonhaushalt beeinflusst.

Martina Schütz-Bergmayr, Dermatologin mit Praxis in Linz Bild: AKH Wien

>> Hier hilft nur Kortison: Nein. Die wichtigste Therapie ist die Basistherapie mit Cremes und Lotionen ohne medizinische Wirkstoffe. Denn bei Menschen mit Neurodermitis ist die natürliche Hautbarriere gestört. "Zum besseren Verständnis ziehe ich gerne das Beispiel einer rissigen Mauer heran. Damit die Mauer wieder stabiler wird, benötigen wir Kitt. Dieser Kitt ist bei Neurodermitis-Patienten die Basispflege. Sie ermöglicht, dass die Hautbarriere ihre schützende Funktion behält und keine Keime hindurch gelangen können", sagt die Expertin. "Erst bei akuten Schüben verwenden wir kortisonhaltige Salben. Kortison hat – mit Bedacht eingesetzt – eine sehr gute, juckreizstillende Wirkung und wird zu Unrecht verschmäht. Zudem gibt es auch kortisonfreie Heilsalben, die gegen die Entzündung wirken. Andere Möglichkeiten zur Behandlung von Symptomen sind Antihistaminika oder eine Lichttherapie, also die Bestrahlung mit ultraviolettem Licht. Letztere ist nur bei Erwachsenen möglich. Auch Wickeltherapien mit Feuchtumschlägen oder Aufenthalte im Gebirge oder an der Nordsee können zur Linderung der Symptome beitragen. Bei mittelschweren bis schweren Fällen hilft eine systemische Therapie. Dabei werden Medikamente eingesetzt, die direkt auf das Immunsystem wirken und Entzündungsfaktoren hemmen. In diesem Bereich wurden in den vergangenen Jahren viele Fortschritte gemacht.

>> Nicht täglich duschen oder baden: Nein. Früher hieß es, Betroffene sollen so wenig duschen oder baden wie möglich. Der vermutete Grund war, dass es die Haut austrocknet. "Von dieser Einstellung sind wir mittlerweile weggekommen. Heute wird Betroffenen in Österreich und Deutschland empfohlen, regelmäßig zu duschen oder zu baden. Ich rate allerdings dazu, es nicht zu übertreiben. Rund 10 bis 15 Minuten reichen, sonst quillt die Haut zu stark auf", sagt die Expertin. Die Idee hinter dem regelmäßigen Waschen: Durch das Wasser werden die Keime auf der Haut reduziert. Wie häufig geduscht oder gebadet werden sollte, kommt aber individuell auf die Person mit Neurodermitis an. Am besten ist, auf den eigenen Körper zu achten und herauszufinden, was ihm guttut. Für alle Betroffenen gilt zudem: Nach dem Duschen oder Baden sollten sie eine Basispflege verwenden und sich gut eincremen. So wird die Haut rückgefettet.

>> Die richtige Ernährung kann heilen: So einfach ist es leider nicht, denn nicht alle Betroffenen haben automatisch eine Nahrungsmittelallergie. Oft werden Schübe fälschlicherweise auf Lebensmittel zurückgeführt. Dabei gibt es eine Vielzahl an anderen auslösenden Faktoren wie Stress, bestimmte Kleidung, Hitze oder Kälte. "Im Internet sehen wir abstruse Theorien und Essenspläne, die sogar zu Mangelernährungen führen. Aus ärztlicher Sicht gibt es keine Empfehlung für eine generelle Ernährungsanpassung", sagt die Dermatologin, die jetzt in ihrer eigenen Ordination im Vitalzentrum Muldenstraße in Linz arbeitet. Zuvor war sie im Kepler-Universitätsklinikum tätig, wo ihre Spezialgebiete entzündliche Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Schuppenflechte und Lichen sclerosus sowie Kinderdermatologie waren. Bei der genannten Neurodermitis sei es wichtig, mögliche Unverträglichkeiten auszuschließen. Eine Ernährungsumstellung sollte erst durchgeführt werden, wenn sie empfohlen wird. In den Griff bekommen Betroffene Neurodermitis nur, indem sie mit Spezialisten über passende Behandlungen sprechen. "Gemeinsam kann die beste Strategie ausgewählt werden. Seit einiger Zeit wird intensiv an neuen Methoden geforscht – diese sind teils schon am Markt. Nachfragen lohnt sich!"

Infos unter www.neurodermitis-online.at