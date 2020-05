Wie ein zähnefletschender Tiger aus dem Nichts ist Corona aufgetaucht und versetzt viele von uns in Angst. Alle Augen richten sich nur auf dieses neue Virus, das schon so viel Leid in unsere Welt gebracht hat. So wichtig dieses alles überschattende Thema auch ist, dürfen wir nicht vergessen, dass noch viele andere Gefahren für unsere Gesundheit lauern.