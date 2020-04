Musiktherapeutin: "Musik hilft dort, wo die Worte fehlen"

Unsicherheit, Ängste und Sorgen: Viele von uns sind in der derzeitigen Ausnahmesituation psychischen Belastungen ausgesetzt, und es fällt manchmal schwer, Gefühle in Worte zu fassen. Hier kommt die Musiktherapie zum Einsatz und unterstützt Menschen, ihre Emotionen und Befindlichkeiten mit Musik anstelle von Sprache auszudrücken. "Dabei werden weder Talent noch musikalische Vorbildung benötigt", erklärt Helene Bichlmann, Musiktherapeutin am Klinikum Schärding.

Erinnerung an Kindertage

Die Einsatzgebiete sind vielfältig: von der Entwicklungsförderung bei Kindern, über Jugendliche und Erwachsene, die durch Musik Neues über sich selbst erfahren können, bis hin zu betagten Menschen, bei denen Lieder aus Kindertagen schöne Erinnerungen wecken.

Musik transportiere Emotionen und Stimmungen, je nach Bedürfnis, Laune und Erfahrungen würden Menschen individuell auf verschiedene Stile reagieren. "Musik kann dabei helfen, in einen Zustand der Entspannung zu kommen, durch Tanzen den Körper zu aktivieren, wenn zu viel Zeit auf der Couch verbracht wurde, oder Stress abzubauen", sagt Helene Bichlmann.

Sie empfiehlt: "Egal ob passiver Musikkonsum oder aktives Musizieren: Wir sind ganz einfach glücklicher, wenn wir ab und zu etwas Neues ausprobieren."