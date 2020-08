Musik macht Kinder doch nicht schlauer

Schon im Kindesalter ein Musikinstrument zu spielen, verbessere die kognitiven Fähigkeiten insgesamt – diese Annahme ist weit verbreitet, auch in der Wissenschaft. Doch eine neue Studie zeigt: Musik macht Kinder nicht schlauer, hat aber andere Vorteile.

Der Psychologe Giovanni Sala von der Fujita Health University in Japan und der Kognitionswissenschafter Fernand Gobet von der London School of Economics unterzogen mehr als 50 Studien zu diesem Thema einer Metaanalyse. Sie untersuchten dabei die Daten von fast 7000 jungen Probanden erneut und kommen zum Schluss, dass das Erlernen eines Instruments keinen Effekt auf Fähigkeiten in Fächern wie Mathematik, Lesen oder Schreiben hat, und zwar unabhängig vom Instrument oder von wöchentlicher Dauer des Unterrichts beziehungsweise Übens.

Musikunterricht führe schlicht dazu, dass Kinder schon in jungen Jahren ein Instrument spielen oder singen können, sagen die Wissenschafter. Es gebe aber Hinweise darauf, dass sich früher Musikunterricht positiv auf die sozialen Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein der Kinder auswirkt.