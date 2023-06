Multiple Sklerose: "Die Therapie hat einen Boom erlebt"

Dierk Oel, Oberarzt und MS-Spezialist am Klinikum Wels/Grieskirchen

Die aktuelle Forschung gibt Menschen mit Multipler Sklerose (MS) Hoffnung. Dierk Oel, Oberarzt der Abteilung für Neurologie am Klinikum Wels-Grieskirchen erklärt, warum: „Die Therapie der Multiplen Sklerose hat in den letzten 15 Jahren einen Boom erlebt. Nachdem früher eine symptomatische Behandlung im Vordergrund stand, sind inzwischen in Europa zahlreiche Immuntherapien zur Behandlung der schubförmigen MS zugelassen, sogenannte krankheitsmodifizierende Medikamente.