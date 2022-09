Morgen dreht sich bei den OÖNachrichten alles um Corona

Virologen rechnen in den kommenden Monaten mit einer erneuten Corona-Welle. Wie sollen wir uns darauf vorbereiten? Sollen sich alle Österreicherinnen und Österreicher ab zwölf Jahren zum vierten Mal impfen lassen? Ist es sinnvoll, sich jetzt mit dem neuen "Omikron-Impfstoff" auffrischen zu lassen? Sollte man im Herbst die Maske in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln freiwillig aufsetzen, um sich und andere zu schützen?

Diese und viele andere Fragen werden Corona-Experte Bernd Lamprecht, der Altersmediziner Peter Dovjak sowie der Dermatologe und Allergologe Wolfram Hötzenecker bei der OÖN-Gesundheitstour am 15. September von 16 bis 18 Uhr in den Promenaden Galerien in Linz beantworten. In einem Punkt sind sich die Experten schon jetzt einig: "Die Impfung ist und bleibt die wichtigste Maßnahme für alle, die sich langfristig vor einem schweren Verlauf im Fall einer Corona-Erkrankung schützen wollen."

Jährlich angepasster Impfstoff

Zudem sind die Ärzte der Meinung, dass die Corona-Impfung jährlich an die neuen Stämme – wie jetzt an Omikron – angepasst werden wird. So, wie das bei der Influenza-Impfung schon seit vielen Jahren der Fall ist. Vor allem für Menschen ab 60 Jahren und für Personen mit schweren Vorerkrankungen oder schlechtem Immunsystem sei dieser Impfschutz unerlässlich, weil sich das Immunsystem mit den Jahren verändert und weniger gut auf Impfungen reagiert. Angst vor dem Impfstoff hält Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum, für unbegründet: "Die Impfstoffe sind bestens erprobt und schützen effektiv vor einer schweren Erkrankung."

Mit steigenden Infektionszahlen rechnen die Experten, sobald sich unser Leben wieder mehr in Innenräumen abspielt. Den vierten Stich sollte man sich übrigens frühestens sechs Monate nach der letzten Corona-Impfung holen. Das gilt aktuell auch unabhängig davon, ob man in diesem Zeitraum eine Omikron-Infektion durchgemacht hat oder nicht.

Weitere Infos zur Veranstaltung:

Bei der OÖN-Gesundheitstour bekommen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher fundierte medizinische Informationen aus erster Hand. Die verschiedenen Themenbereiche werden bei "Gesundheitstalks" verständlich erklärt. Die Besucherinnen und Besucher haben zudem die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen und mit kompetenten Ärzten auch persönlich in Kontakt zu treten.

Die Veranstaltung zum Thema "Corona – Wie wird der Herbst?" findet am Donnerstag, 15. September, von 16 bis 18 Uhr im OÖNachrichten Forum in den Promenaden Galerien Linz statt. Gleichzeitig wird in diesen Räumlichkeiten vom Land Oberösterreich eine Impfstraße von 10 bis 16 Uhr angeboten.

Erfolgsgeschichte: Vor genau sieben Jahren begann die OÖNachrichten-Gesundheitstour, die von Tausenden Interessierten im ganzen Land besucht wurde. Nach der coronabedingen Pause wird die Veranstaltungsreihe nun fortgesetzt.

Der Eintritt ist frei.