Mit welchem Lebensmittel kann ich am besten abnehmen?

Die auf die Einzelperson maßgeschneiderte Medizin hält Einzug ins Versicherungswesen. Die Uniqa bietet rund 200.000 ihrer Kunden eine Analyse des Erbgutes an, die beispielsweise Aufschluss über Nahrungsmittelverträglichkeiten, die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen oder den Kalorienverbrauch gibt. Gedacht sei die Initiative als Gesundheitsvorsorge, sagte Vorstand Peter Humer.

"Die berühmte Lebensmittelpyramide stimmt nicht mehr. Sie dient zwar als Standardempfehlung, muss aber für den einzelnen nicht zutreffen", erklärte der Genetiker Daniel Wallerstorfer bei der Medienpräsentation in seinem Unternehmen Novogenia in Eugendorf. So gebe es etwa Menschen, die Fett ihn großen Mengen zu sich nehmen können, ohne dabei an Gewicht zuzulegen, während bei anderen die Kilos nur so ansteigen. Umgekehrt würden Menschen bei exakt dem gleichen Trainingsprogramm ganz unterschiedlich abnehmen, die Differenz reiche bis zum Dreifachen.

Jojo-Effekt in den Genen

Insgesamt werden bei dem Test 40 Gene auf Defekte und Variationen untersucht, das reicht von der Erbanlage, Schwermetalle abzubauen, über die Tendenz zum Jojo-Effekt oder den Vitamin-D-Bedarf bis zur Wahrscheinlichkeit einer Alkoholabhängigkeit. "Auch bei der Suchtgefährdung gibt es ein starke genetische Komponente", so Wallerstorfer. Danach werden die genetischen Stärken und Schwächen mit Einfluss auf die Ernährung aufgezeigt: Hier könnte etwa herauskommen, dass bei der Versuchsperson die - allgemein empfohlene - Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren den Cholesterinwert nicht verbessert oder eine Reduktion des Salzkonsums besonders effektiv zur Senkung des Blutdrucks ist.

Letztlich werden 900 unterschiedliche Nahrungsmittel aufgelistet, für die es persönlich zugeschnitten je eine Empfehlung für Ernährung und Gewichtsabnahme gibt. Und online abrufbar sind darüber hinaus auch noch 100 verschiedene - ebenfalls personalisierte - Kochrezepte.

Kein Krankheitsrisiko getestet

Der Test ist eine reine Lifestyle-DNA-Analyse. Gentests etwa auf erhöhtes Risiko eines Gebärmutter- oder Brustkrebs seien hier nicht inkludiert, erläuterte der Novogenia-Chef. Im Gegensatz zu einer Blutuntersuchung ist diese Analyse keine Bestandsaufnahme, sondern bringt Ergebnisse, die ein ganzes Leben lang gleich bleiben.

Nützlich sein können die Tipps zum individuellen Abnehmen, zur Entgiftung des Körpers oder zur gesunden Ernährung. Mit etwa 1000 Euro pro Test lässt sie sich das Programm auch einiges kosten. Angeboten wird es den Kunden zweier Krankenpolizzen, sagte Humer. Durchgeführt werden die Analysen von Novogenia.

Beide Unternehmen betonten, dass höchsten Wert auf Datenschutz gelegt werde. Die personenbezogenen würden von den genetischen Daten getrennt und die Speichelprobe nach der Auswertung sofort vernichtet. Die Ergebnisse würden direkt vom Institut an den Kunden weitergeleitet, weder die Versicherung noch andere hätten darauf Zugriff, so Humer.