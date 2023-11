Mit Vibrationen zum schmerzfreien Rücken

Viele Österreicher und Österreicherinnen leiden regelmäßig unter der sprichwörtlichen Volkskrankheit Kreuzschmerzen. Laut aktuellen Analysen von Experten der MedUni Wien können die Beschwerden durch Training auf Vibrationsplatten effektiv gemildert werden.

Die Wiener Spezialisten werteten zwölf klinische Studien mit insgesamt 821 Probanden zum Thema der Ganzkörper-Vibrationsbehandlung bei unspezifischen Rückenschmerzen aus. Die Studienteilnehmer trainierten zwei- bis dreimal pro Woche, zwei bis 18 Wochen lang mit den modernen Trainingsgeräten. Die Vibrationsfrequenz – wie stark die Platte vibriert – schwankte zwischen fünf und 30 Hertz.

Obwohl die Trainingsmodalitäten von Studie zu Studie stark voneinander abwichen, waren die Ergebnisse der Studien laut den Forschern dennoch eindeutig. Je nach Fragestellung, konnten unterschiedliche positive Auswirkungen nachgewiesen werden. So reduzierten sich einerseits die Schmerzen der Probanden, anderseits verbesserten sich die täglichen Aktivitäten sowie körperliche Funktionen. Auch die Tiefensensibilität (Wahrnehmung bestimmter Reize aus dem Inneren, Anm.) konnte durch das Vibrationstraining gesteigert werden, so die Fachleute der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin. Nebenwirkungen zeigten sich hingegen keine.

Osteoporose und Muskelaufbau

Das Vibrieren der Platte, auf der man stehend oder sitzend verschiedene Kraftübungen durchführt, ruft eine reflektorische Reaktion der Muskeln hervor. Das heißt, die unterschiedlichen Muskeln spannen sich an, um zu stabilisieren und das Gleichgewicht zu halten. Dabei wird auch die tiefliegende Muskulatur im gesamten Körper aktiviert. Das wiederum fördert den Muskelaufbau und löst Verspannungen.

Einen Abnehmprozess können die Vibrationsplatten hingegen nicht maßgeblich beschleunigen.

Das Training sollte vor allem anfangs von einer Fachperson begleitet werden, um das Verletzungsrisiko und Abnützungserscheinungen zu minimieren. Es eignet sich nicht für gesundheitlich vorbelastete Menschen oder Kinder unter 13 Jahren. Auch Schwangere sollten aufgrund der Erschütterungen davon Abstand nehmen, raten Experten.

Die Ganzkörper-Vibrationsbehandlung stammt ursprünglich aus der Raumfahrt und wurde in den 1970ern entwickelt. Ziel war es, das Osteoporoserisiko (Knochenschwund, Anm.) bei Langzeitastronauten zu senken. Das Training hatte dahingehend den gewünschten Effekt, was in Studien nachgewiesen werden konnte.

