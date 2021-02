Es war am Muttertag 2020 – viel mehr weiß Karoline Postlmayr aus Nußbach im Bezirk Kirchdorf nicht mehr: "Mein Mann und ich haben einen Ausflug mit dem Rad gemacht. Als es zu regnen anfing, blieb ich am Wegrand stehen, um mir meine Jacke anzuziehen, er radelte schon vor nach Hause, wo unsere Kinder mit dem Essen warteten. Und dann muss es passiert sein." Was genau, das kann die 59-Jährige nicht mehr sagen.