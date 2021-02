Fasten wirkt – und zwar nicht nur gegen Übergewicht. "Der Insulin-Spiegel sinkt, der Hormonhaushalt kommt in die Balance, und die zellverjüngende Wirkung Autophagie wird in Gang gesetzt. In einer Studie haben wir gesehen, dass Fasten auch zur Stressreduktion beiträgt und sich positiv auf die Psyche auswirkt", sagte Univ.-Prof. Alexandra Kautzky-Willer, Leiterin der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel der MedUni Wien, beim gestrigen Online-Fastentag der OÖNachrichten.