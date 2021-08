Mit Ergotherapie wieder in den Alltag finden

Von Anne Fliegel

Vor wenigen Wochen trente sich ein Forstarbeiter in Hinterstoder bei einem Unfall mit der Motorsäge die komplette linke Hand ab. Im Anschluss konnten Chirurgen des Kepler Universitätsklinikums Linz in einer fast zehnstündigen Operation die Hand des 34-Jährigen replantieren. Die OÖNachrichten berichteten.

Bei dieser aufwändigen Operation handelt es sich um die chirurgische Wiedervereinigung komplett oder teilweise abgetrennter Körperteile. Ziel ist es dabei, die Durchblutung wieder herzustellen und die Körperfunktionen, so gut es geht, zu erhalten. Bei einem derartigen Eingriff werden in erster Linie die Knochenenden wieder aneinander fixiert. In weiterer Folge werden Sehnen, Gefäße, Nerven und Muskeln zusammengefügt.

Ergotherapie unterstützt Heilung

Um nach der Replantation möglichst viele Funktionen wiederherzustellen, ist eine anschließende Ergotherapie für Betroffene essentiell.

In der ersten Phase wird von Ergotherapeuten eine sogenannte "Lagerungsschiene" angepasst, um die wiederhergestellten Verbindungen zu schützen und Folgeschäden vorzubeugen. Außerdem werden auf diese Weise Schwellungen und Schmerzen gelindert.

In weiterer Folge wird das Vorgehen ganz individuell mit dem Patienten abgestimmt. Ziel ist es, die bleibenden Bewegungseinschränkungen so gering wie möglich zu halten und die Patienten dabei zu unterstützen, ihre Selbstständigkeit im Alltag wiederzuerlangen. Hierfür gibt es verschiedenste Materialien, Konzepte und Übungen.

Greifzangen und Anziehhilfen

Nach einer Replantation ist jenes Training am wichtigsten, das dazu beiträgt, dass sich der Patient wieder selbst versorgen kann. Dabei werden alltägliche Handlungen wie das Anziehen, Einkaufen oder Kochen geübt. Außerdem werden motorische Fertigkeiten wie etwa die Beweglichkeit, Belastbarkeit und Koordination des Körperteils trainiert. Die Ergotherapeuten stellen den Betroffenen auch diverse Gegenstände vor, die dazu beitragen können, den Alltag zu erleichtern. Das können beispielsweise Greifzangen oder Socken-Anziehhilfen sein. Doch auch Narbenbehandlungen, Beratungsgespräche und Adaptierungen des Wohnplatzes gehören in den Aufgabenbereich der Ergotherapie. Diese dauert nach einer Replantation meist viele Monate.

Auch bei dem 34-jährigen Patienten ist eine Ergotherapie nach dem Motorsägenunfall sehr wichtig. Vor allem die leitende Ergotherapeutin des Med Campus III, Kathrin Reiter, kümmert sich um seinen langwierigen Weg zurück ins Alltagsleben.

Sie unterstützt ihn dabei, die Sensibilität wieder zurückzubekommen und selbständig leben zu können.