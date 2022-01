Mit einem starken Immunsystem durch den Winter

Die Expertin weiß aber auch, wie man seine Abwehrkräfte stärken kann. "Da sind zuallererst natürlich ausreichend Schlaf und moderate Bewegung an der frischen Luft ganz wichtig." Außerdem empfiehlt die Apothekerin genug zu trinken. "Man kann seinen Körper aber auch mit natürlichen Mitteln – wie Echinacea, Pelargonie, Zistrose oder Propolis – gut unterstützen." Doris Auinger rät zu Präparaten, weil die Konzentration höher sei als bei Tees. Dasselbe gelte für Mikronährstoffe wie Vitamin C, D3 oder E sowie Zink, Selen, auch hier gäbe es sehr gute Präparate. "Und auch bei diesen Produkten sollte man sich von Experten beraten lassen, denn die wissen, welche Zusammensetzung und Dosierung am besten ist."

Auf den Darm nicht vergessen!

Auch wer seinen Darm stärkt – etwa mit Pro- und Präbiotika – tue damit automatisch etwas Gutes für sein Immunsystem. "Es gibt fertige Produkte, die gleich mehrere Bakterienstämme abdecken", sagt Doris Auinger. Ansonsten spiele die Ernährung eine große Rolle, wenn es darum geht, fit zu bleiben. "Auf dem Speiseplan sollten jetzt Zitrusfrüche stehen, frisches Obst und Gemüse der Saison, wie Kraut zum Beispiel".

Ihr persönlicher Tipp um gesund durch den Winter zu kommen? "Ingwertee mit Zitrone und einem Löfferl Honig. Der wärmt, stärkt das Immunsystem und schmeckt dazu auch noch herrlich."