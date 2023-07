Mit diesen zehn Tipps senken Sie Ihr Schlaganfallrisiko

Alle 27 Minuten erleidet in Österreich ein Mensch einen Schlaganfall. Fünfzig Prozent der Betroffenen sind unter 75 Jahre alt. In der Altersgruppe der 45- bis 54-Jährigen sind bereits zwei Prozent der Männer und ein Prozent der Frauen betroffen. "Der Schlaganfall ist eine der häufigsten Ursachen für permanente Behinderung und Tod", warnt Raffi Topakian, Leiter der Abteilung Neurologie am Klinikum Wels-Grieskirchen. Etwa jeder vierte Mensch in Österreich erleidet einen Schlaganfall.