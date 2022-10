Der Monatserste eignet sich besonders gut als Beginn für einen rauchfreien Monat. Mit den Webinaren des "Rauchfrei Telefons" der Österreichischen Gesundheitskasse bietet sich der 1. November als Anfang an. "Jeden Tag wollen Menschen den Schritt in die Rauchfreiheit wagen. Ob mit der Rauchfrei-App, mit den Broschüren, der Website oder der individuellen Beratung am Telefon – mit Hilfe gelingt dieser Schritt leichter", sagt Sophie Meingassner, fachliche Leiterin des "Rauchfrei Telefons."