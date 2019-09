"Milch und Mehl mit Vitamin D anreichern"

Die sonst harten Knochen können weich werden. "Bei Kindern ist diese Mangelerkrankung als Rachitis bekannt", sagt Univ.-Prof. Wolfgang Högler, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am Kepler Universitätsklinikum Linz. Er forscht seit Jahren zur Prävention von Rachitis bei Kindern – hierzulande und auch als Professor am Institut für Stoffwechsel- und Systemforschung an der Universität Birmingham. Nun ist seiner britischen Arbeitsgruppe eine aufsehenerregende Arbeit gelungen, die kürzlich im "European Journal of Clinical Nutrition" veröffentlicht wurde. Die Forscher kommen zum Schluss, dass es am effektivsten wäre, Massennahrungsmittel mit Vitamin D anzureichern.

Günstiger und effektiver

"Kinder benötigen mindestens zehn Mikrogramm Vitamin D pro Tag, Erwachsene 15 Mikrogramm. Anstatt zu versuchen, eine ganze Bevölkerung oder alle Risikogruppen mit Vitamin D zu supplementieren, ist es einfacher und billiger, Vitamin D durch angereichertes Mehl oder Milchprodukte aufzunehmen. Unsere Studie zeigt, dass nichts zu tun auf jeden Fall teurer ist, als Mehl mit Vitamin D anzureichern", sagt Högler. "Die Betrachtung der Kosten für die Prävention von Krankheiten stellt nicht nur einen meiner Forschungsschwerpunkte dar, sondern liegt mir auch am Herzen", so Högler.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at