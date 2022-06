Mikroplastik in Spinnennetzen

Das haben drei Forscherinnen der Universität Oldenburg an unterschiedlich stark befahrenen Straßen nachgewiesen. Die Menge an den Kunststoffen PET – vermutlich aus Textilien – und PVC von Autoreifen war jeweils abhängig vom Standort. Spinnennetze seien laut den Wissenschafterinnen ein günstiges Mittel, um die Verunreinigung der Luft durch Mikroplastik in der Stadt zu überwachen.