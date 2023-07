Menschliche Züge machen KI gegen Hautkrebs besser

Ihre Treffsicherheit beim Ergebnis konnte nun dadurch verbessert werden, dass Forscher von der Meduni Wien die KI menschliche Entscheidungskriterien einbeziehen ließ. Dafür integrierten sie das sogenannte Verstärkungslernen. So konnte die Rate der von Dermatologen gestellten korrekten Hautkrebsdiagnosen um zwölf Prozentpunkte gesteigert werden.

Belohnungssystem integriert

Ergebnisse der KI-Diagnose wurden nicht nur mit richtig oder falsch bewertet, sondern mit einer bestimmten Anzahl von Plus- oder Minuspunkten "belohnt" oder "bestraft" – abhängig von den Auswirkungen der Diagnose oder der daraus folgenden Entscheidungen. "So lernte die KI nicht nur bildbasierte Merkmale, sondern auch Konsequenzen von Fehldiagnosen in der Einschätzung von gutartigen und bösartigen Hauterscheinungen zu berücksichtigen", sagt Studienautor Harald Kittler.

Mehr zum Thema Society & Mode Society & Mode Kann KI auch Modetipps liefern? Die OÖN haben ChatGPT vier Stilfragen gestellt und die Linzer Styling-Expertin Martina Rieder-Thurn gefragt, ob das Computerprogramm damit ... Kann KI auch Modetipps liefern?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper