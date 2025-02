Herr Doktor, hängt Schnarchen und Alkohol zusammen?

Die vertraute Nähe im nächtlichen Ehebett hat viele Vorteile – kann aber auch so wie bei ihnen zu einem Problem führen. Schnarchen ist eines davon und hat schon viele sonst harmonische Menschen dazu veranlasst, in ein anderes Schlafgemach zu übersiedeln. Denn durchwachte Nächte behindern sowohl die gesundheitlich so wichtige Regeneration und erschweren uns darüber hinaus die Herausforderungen des folgenden Tages enorm.