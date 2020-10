Mehr tödliche Infarkte während des Lockdowns

Das dürfte der Grund dafür sein, dass es in dieser Zeit um 80 Prozent mehr Todesfälle nach Herzinfarkten in der Steiermark gab, wie eine Studie der Med Uni Graz belegt. "Obwohl weniger Patienten eingeliefert wurden, sind um 65 Prozent mehr Patienten innerhalb von 14 Tagen an diesen Erkrankungen gestorben", sagt Studienautor Heiko Bugger. Dieser Anstieg lasse sich fast ausschließlich auf zusätzliche Todesfälle durch Herzinfarkte zurückführen.

Der Kardiologe geht davon aus, dass es auch nach den Ausgangssperren eine Scheu gab, sich ins Spital zu begeben – selbst bei Infarkt-Symptomen.