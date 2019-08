Mehr Todesfälle durch Klimaerwärmung in ganz Europa

Schon bei der Hitzewelle des Sommers 2003 wurden in ganz Europa vermehrte Todesfälle registriert. "In Paris waren es rund 2000 hitzebedingte Todesfälle, in Gesamteuropa etwa 70.000", sagte Klimaforscherin Veronika Huber von der Universität Pablo de Olivade in Sevilla (Spanien) bei den Alpbacher Gesundheitsgesprächen. "2018 hatten wir in Österreich bereits eine hitzebedingte Übersterblichkeit von 766 Todesfällen", fügte Werner Kerschbaum, früherer Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, hinzu.

Im Juli dieses Jahres seien in Frankreich und Deutschland Hitzespitzenwerte von jeweils 42,6 Grad Celsius registriert worden. "Ohne den durch Menschen verursachten Klimawandel wären diese Werte um drei Grad niedriger", sagte Klimaforscherin Huber. Insgesamt leben bereits zwei Drittel der Weltbevölkerung in stark hitzebedrohten Regionen.

Die globale Erwärmung bringe zusätzlich zum Anstieg der direkt hitzebedingten Todesfälle auch andere Probleme in Europa mit sich: so etwa eine vermehrte Pollenbelastung und somit auch mehr Allergien. Dazu komme die Verbreitung von Tropenkrankheiten wie Dengue-Fieber, West-Nil-Fieber und der Chikungunya-Erkrankung. Diese werden unter anderem von Tigermücken eingeschleppt, die durch die höheren Temperaturen aus anderen Kontinenten angelockt werden. Chikungunya-Erkrankungen, die nicht auf den Import durch Reisende zurückzuführen waren, wurden laut Experten bereits 2007 an der Adria, 2010 in Südfrankreich und in diesem Jahr in Spanien registriert.

Vorbereitung auf Hitzeperioden

Bauliche und organisatorische Maßnahmen in Institutionen des Gesundheitswesens, Vorbereitungen für Hitzeperioden speziell für Risikogruppen (Babys, Kinder, Betagte, Obdachlose), mehr Aufklärung über die Gefahren wären nun gefordert, sagte Kerschbaum.

Seit 1850 hat sich die weltweite Durchschnittstemperatur bereits um etwas mehr als ein Grad Celsius erhöht. Laut Huber gibt es zwei mögliche Entwicklungen für die Zukunft: "Entweder wir kratzen die Kurve und bleiben bis zum Ende des Jahrhunderts unter zwei Grad Celsius Erwärmung, oder wir enden bis Ende des Jahrhunderts bei plus 4,5 Grad." Diese Temperaturerhöhung würde die Zahl der hitzebedingten Todesfälle vervierfachen.

Nur die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens könne zur positiven Variante der Modellberechnungen führen, betonte Huber. Doch es stünden beispielsweise für ein Land wie Deutschland nur noch 20 Jahre zur Verfügung, um den CO2-Ausstoß dementsprechend zu beschränken.