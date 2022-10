Mehr Infektionen führen zu Engpass bei Antibiotika

Wie die OÖNachrichten berichteten, sind etwa 400 Medikamente nur eingeschränkt oder überhaupt nicht verfügbar. Auch Antibiotika sind Mangelware. Hier gebe es derzeit immer wieder Lieferschwierigkeiten, berichtete das Ö1-Morgenjournal. Das Arzneimittel Azithromycin – dieses Antibiotikum gehört zu den wichtigsten Mitteln bei bakteriellen Atemwegs- und Hauterkrankungen – sei aktuell überhaupt nicht zu bekommen. Viele andere Antibiotika gebe es gerade nur sehr eingeschränkt, sagt der Vizepräsident der Apothekerkammer, Jürgen Rehak, der eine Apotheke in Höchst in Vorarlberg führt.

Krankheitsschutz durch Maske

Mehr Kontakte und weniger Schutzmaßnahmen lassen die Zahl der Infekte, auch bakterieller, abseits von Covid-19 wieder ansteigen. Behandelt werden durch Bakterien verursachte Krankheiten, so das medizinisch geboten ist, mit Antibiotika. Heuer wurde bis September doppelt so viel an Antibiotika gebraucht wie im Vorjahr. Der Grund: Seit dem Ende der Maskenpflicht würde es wieder vermehrt zu bakteriellen Infektionen kommen. Ein Zusammenhang mit dem Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen liege nahe.

Laut Zahlen des Verbandes der pharmazeutischen Industrie ist der Antibiotika-Verbrauch in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 deutlich gesunken und steigt jetzt wieder. Die derzeitige Nachfrage liegt laut Morgenjournal aber immer noch unter Vor-Corona-Niveau.