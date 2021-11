"Grenzen hinterfragen" – so lautet das Thema des Anästhesie- und Intensivmedizin-Kongresses der Vinzenz-Gruppe, der dieses Wochenende in Linz stattfindet. "Wir wurden in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr stark gefordert. Das hat uns als Gesundheitspersonal, aber auch als Menschen oft genug an unsere Grenzen gebracht", sagt Kongresspräsident Primar Alexander Kulier, Leiter des Institutes für Anästhesie und Intensivmedizin am Ordensklinikum Elisabethinen Linz.