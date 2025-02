Mehr Fälle von Geschlechtskrankheiten

Die Europäische Gesundheitsagentur schlägt Alarm: In Europa werden immer mehr Fälle von ansteckenden Geschlechtskrankheiten registriert. Im Jahr 2023 gab es gegenüber dem Jahr davor steigende Zahlen bei Ansteckungen mit Gonorrhoe – im Volksmund auch Tripper genannt – und Syphilis.

In den EU- und EWR-Staaten sind 2023 beinahe 100.000 Fälle von Gonorrhoe registriert worden, was ein Plus von 31 Prozent gegenüber 2022 bedeutet. Bei Frauen gab es die meisten Fälle in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen. Bei Männern betrafen die anteilsmäßig meisten Fälle die Gruppe der 25- bis 34-Jährigen.

Kondome als sinnvollste Prävention

Die häufigste ansteckende Geschlechtskrankheit in Europa sind nach wie vor Infektionen mit Chlamydien mit mehr als 230.000 registrierten Fällen im Jahr 2023.

Die Gonorrhoe verursachenden Bakterien sind immer häufiger gegen Antibiotika resistent. Dies bedroht die Effektivität der gängigen Behandlungsmethoden und macht die Prävention gegen die Krankheit sowie einen verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika umso wichtiger.

Die Experten weisen darauf hin, dass für die Prävention ansteckender Geschlechtskrankheiten der Gebrauch von Kondomen entscheidend sei.

