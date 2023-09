Mehr Bewusstsein für Blasenkrebs

"Die bösartigen Veränderungen gehen meist vom Urothel aus. So wird die innere Auskleidung beziehungsweise die Schleimhaut der Harnblase genannt", sagt Katrin Mayrhofer, Oberärztin an der Abteilung für Urologie am Klinikum Wels-Grieskirchen. "Es gibt jedoch auch seltene Formen von Blasenkrebs, die sich in den Muskelschichten oder im Bindegewebe der Blase entwickeln können."

In Europa macht Blasenkrebs etwa fünf Prozent aller bösartigen Tumorerkrankungen aus. In Österreich erkranken jährlich rund 1500 Menschen daran. "Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 70 bis 75 Jahren", sagt die Urologin. Männer sind viermal häufiger betroffen als Frauen. "Besonders gefährdet sind Raucher. Rund die Hälfte aller Fälle ist dem Tabakkonsum zuzuschreiben." Zur Risikogruppe zählen auch Menschen, die mit bestimmten Chemikalien arbeiten, wie sie in Farbstoffen und Lacken, in Petroleumprodukten oder bei der Metallverarbeitung vorkommen.

Oftmals lange unentdeckt

Auftretende Symptome werden anfänglich oft einem Harnwegsinfekt zugeschrieben. So kann sich die eigentliche Diagnose verzögern. "Das können zum Beispiel oftmaliges und erschwertes Wasserlassen oder teils unfreiwilliger Harnverlust sein", sagt Mayrhofer. "Das wichtigste Merkmal ist allerdings eine schmerzlose, sichtbare Blutbeimengung im Harn. Hier sollten Sie sofort reagieren und ärztliche Hilfe suchen! Bei Bedarf werden Sie für weiterführende Untersuchungen an den Facharzt oder das Klinikum überwiesen."

Wichtig für die Diagnosestellung sind eine gründliche Befragung und die körperliche Untersuchung. Ein Harnstreifentest gibt Aufschluss über eine Blutbeimengung im Harn. "Manchmal ist diese mikroskopisch klein und somit für das freie Auge nicht sichtbar", sagt die Expertin.

"Neben einem Ultraschall von Blase und Nieren wird bei Verdacht auf Blasenkrebs auch eine Blasenspiegelung, eine sogenannte Zystoskopie, durchgeführt – das ist eine relativ kurze und in der Regel nicht schmerzhafte Untersuchung, bei der man die Innenwände des Organs beurteilen und nach verdächtigen Stellen absuchen kann."

Die Behandlung von Blasenkrebs ist vom Stadium der Erkrankung abhängig. "Oberflächliche Tumore können in der Regel durch eine Operation entfernt werden", so Mayrhofer. "Ist die Erkrankung fortgeschritten, stehen weitere Optionen wie die operative Entfernung der Harnblase sowie eine Strahlen-, Chemo- oder Immuntherapie zur Verfügung."

Vorsprung durch Früherkennung

Am Freitag, 8. September, macht der Blasenkrebs-Bus am Klinikum Wels-Grieskirchen Station. Nach dem Motto „Vorsprung gewinnen – gemeinsam gegen Blasenkrebs“ rufen Medizinerinnen und Mediziner und die Blasenkrebs-Roadshow zu mehr Bewusstsein auf. An diesem Tag kann man sich von 10 bis 15 Uhr direkt vor dem Haupteingang des Klinikum-Standorts Wels umfassend informieren.

Experten beraten zu Risikofaktoren, Warnzeichen sowie Prognose und Behandlung. So wächst das Bewusstsein für die Erkrankung und wertvolle Zeit kann gewonnen werden. Denn: Je früher Blasenkrebs erkannt wird, desto besser können die Heilungs- und Überlebenschancen für die Betroffenen sein.

