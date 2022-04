Was ist Lärm? Was empfinden wir als Krach? Beschallung jedenfalls, die in unserem Alltag unangenehm auffällt. Ungewollter Geräuschkulisse lässt sich oftmals nur schwer, oder gar nicht entkommen. Ein Umstand, der unsere Gesundheit stark gefährden kann. Am "Internationalen Tag gegen den Lärm" - 2022 ist dies der 27.