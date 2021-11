Mehr als 13.000 Neuinfektionen, 48 Tote

13.152 Personen wurden in den vergangenen 24 Stunden positiv auf Corona getestet. Die größte Zunahme bei den Neuinfektionen gab es erneut in Oberösterreich mit 3.239 Fällen. Derzeit müssen österreichweit 1.861 Menschen im Krankenhaus behandelt werden. Das sind um zwölf weniger als noch tags zuvor. Zurückgegangen ist auch die Zahl jener, die wegen Covid-19 auf der Intensivstation gelandet sind. Derzeit sind das 421 Patienten, um 15 weniger als noch am Freitag, allerdings um 62 mehr als vor einer Woche.