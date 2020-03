Der Mensch denkt und Gott lenkt, habe ich von meiner Großmutter, einer religiösen Bäuerin, die schreckliche Zeiten während des Ersten und Zweiten Weltkrieges erleben musste, im Ohr. Auch wir stehen heute vor einer globalen Krise, die wir meistern müssen. Die drastischen Maßnahmen sind notwendig, um die virale Verseuchung möglichst einzuschränken. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir in wenigen Monaten auch dieser neuen Geißel ihren Schrecken nehmen können und wieder Fußballspiele und Opern besuchen können. Bis dahin müssen wir zusammenhalten, die notwendigen Einschränkungen in Kauf nehmen, die Hygienemaßnahmen befolgen und durch gesundes Leben unser Immunsystem so wappnen, dass wir gegen dieses neue Virus geschützt sind.

