Insektenstiche von Bienen, Wespen, Hummeln und Hornissen können Allergikern gefährlich werden. "Zirka zwei bis drei Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher leiden an einer Bienen- oder Wespengiftallergie", sagt Johannes Neuhofer, Dermatologe in Linz und Referent in der Ärztekammer Oberösterreich.