Masern: Zu wenige geimpfte Kinder

Die steigende Zahl der Masernfälle in Österreich – mittlerweile gibt es 75 an Masern Erkrankte – ist auf die sinkende Durchimpfungsrate zurückzuführen. Laut Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sank die Zahl der Kombinationsimpfungen gegen Masern-Mumps-Röteln (MMR) seit 2020 – und somit seit Beginn der Corona-Pandemie – deutlich. Gab es 2019 noch 338.240 abgerufene Dosen zur Verimpfung, waren es 2020 nur noch 174.907 und 2021 gar nur noch 158.897 Dosen. "Durch steigende Impfskepsis sind etwa Masern wieder auf dem Vormarsch", beklagte Minister Rauch. "Mein Appell: Lassen Sie Ihren Impfstatus und den Ihrer Kinder kontrollieren und holen Sie gegebenenfalls Ihre Schutzimpfung jetzt nach. Ihrer Gesundheit zuliebe. Nicht umsonst zählen Impfungen zu den größten Errungenschaften in der Medizin." Ab dem vollendeten neunten Lebensmonat werden zwei Dosen der MMR-Impfung empfohlen. Bei Erstimpfung im ersten Lebensjahr sollte die zweite Dosis nach drei Monaten verabreicht werden. Idealerweise sollten möglichst viele Kinder bereits im ersten Lebensjahr, jedenfalls vor Eintritt in Kinderkrippe oder Kindergarten, geimpft werden.

Das Masernvirus ist ein hochansteckendes Einzelstrang-RNA-Virus: Zu möglichen Komplikationen einer Maserninfektion gehören bakterielle Superinfektionen mit Mittelohr- und Lungenentzündungen oder Entzündungen des Kehlkopfs. Auch ist die Anfälligkeit für Tuberkulose erhöht. In ein bis zwei von 1000 Fällen kommt es zu einer lebensbedrohlichen Entzündung des Gehirns.

