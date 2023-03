„Masern sind eine ekelhafte Erkrankung, die wir ausrotten sollten“

In Oberösterreich ist gestern ein fünfter Fall einer Masern-Erkrankung bestätigt worden. Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land hat sich mit der hoch ansteckenden Krankheit infiziert. Er befindet sich in häuslicher Pflege, eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus ist nicht notwendig.