Masern-Impfung kostenlos nachholen

Masern, Mumps oder Röteln werden oft als harmlose Kinderkrankheiten abgetan, dabei sind sie alles andere als das und können zu gefährlichen Komplikationen und schweren Folgeerkrankungen führen. Eine Impfung gehört zu den wirksamsten Schutzmaßnahmen – Experten empfehlen zwei Dosen. Fehlende Impfungen könnten in jedem Alter nachgeholt werden, auch eine Boosterimpfung im Seniorenalter sei ratsam.

Darauf machte Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander gemeinsam mit Experten bei einer Pressekonferenz anlässlich der Europäischen Impfwoche aufmerksam. Auch Oberösterreich ist an der Aktion beteiligt, als Partner fungieren Rotes Kreuz, Ärzte- und Apothekerkammer.

Von 24. bis 30 April ist die MMR-Impfung kostenlos und ohne Anmeldung in den Covid-19-Impfstraßen des Landes möglich. Daneben wird ab diesem Zeitpunkt die gratis MMR-Impfung auch im niedergelassenen Bereich dauerhaft möglich sein. Der dringende Rat der Experten: Impfpass überprüfen – gern mithilfe des Hausarztes oder in der Apotheke – und fehlende MMR-Impfungen umgehend nachholen. Denn auch wenn die Infektionszahlen bei Masern in der Pandemie aufgrund der Kontaktbeschränkungen stark zurückgegangen seien, dürften wir uns nicht in Sicherheit wiegen, so Haberlander.

Auch Ärztekammer-Chef Peter Niedermoser appelliert an die Oberösterreicher: "Das Thema Impfen ist derzeit leider nicht sexy und cool – eine Erkrankung ist es aber noch viel weniger. Man muss sich bewusst sein: Masern sind eine schwere Infektionskrankheit, die im schlimmsten Fall auch zum Tod führen kann." (had)