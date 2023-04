Mangel an Sozialkontakt macht energielos

Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von Wiener Psychologen, in der auch Daten von Studienteilnehmern während des ersten CoV-Lockdowns berücksichtigt wurden. Im Fachjournal "Psychological Science" interpretieren die Forscher die Beobachtung als Folge eines aus den Fugen geratenen Grundbedürfnisses, unter dem manche Menschen stark leiden.

"Ein interessantes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass wir durch Nahrungsentzug buchstäblich an Energie verlieren, während dies bei sozialer Isolation nicht der Fall ist", so die Erstautoren der Studie, Ana Stijovic und Paul Forbes. Ihre Erklärung für dieses Phänomen: "Die menschliche Psyche sinnt mehr oder weniger automatisch darauf, nach Phasen der Isolation wieder mit anderen Menschen in Kontakt zu treten."

Sei das nicht möglich, gerate das psychische Gefüge aus den Fugen. Allerdings sei diese Reaktion auch stark von der Persönlichkeitsstruktur abhängig, wie die aktuelle Studie zeigt. Während bekannt sei, dass lange anhaltende Einsamkeit und verstärkte Müdigkeit zusammenhingen, sei über die psychologischen Muster, die bei sozialer Isolation ablaufen, relativ wenig bekannt. "Die Tatsache, dass wir diesen Effekt schon nach einer kurzen Zeit der sozialen Isolation beobachten, weist darauf hin, dass dieses psychologische Ungleichgewicht längerfristig zu Anpassungsproblemen führt", so die Forscher.

