Die Kinderurologie am Ordensklinikum Linz feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen. Diese Abteilung ist damit genauso alt wie Seyda Türk. Die junge Frau, die in der Türkei mit offenem Rückenmark geboren wurde und im Volksschulalter nach Österreich kam, ist seit mehr als zwei Jahrzehnten hier Patientin. Neben dem Defekt am Rückenmark, der durch Folsäuremangel ausgelöst wird, war auch die Harnblase des Mädchens nur zum Teil ausgebildet.