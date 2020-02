Magnesium ist an der Bildung von mehr als 300 lebenswichtigen Enzymen im Körper beteiligt. "Es entspannt die Muskeln und verhindert so Muskelkrämpfe", sagt Peter Maier von der Apotheke Schöndorf in Vöcklabruck. Außerdem ist dieses Mineral ein natürliches Anti-Stress-Mittel, es reguliert den Blutdruck und beugt Herzrhythmusstörungen vor. Große Bedeutung hat es auch für den Zellstoffwechsel.