Das Team um Erika Jensen-Jarolim vom Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung der MedUni Wien arbeitete im Rahmen der Untersuchung mit den Sozialversicherungsträgern zusammen, wie es am Mittwoch in einer Aussendung der Uni heißt. Magensäureblocker dienen zur Reduktion von Säure, was die Belastung durch Sodbrennen verringert und das Abheilen einer geschädigten Magenschleimhaut unterstützt.