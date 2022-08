Mäuse-Embryonen ohne Ei, Samen und Gebärmutter

Die Kunstembryonen reiften bis zur mittleren Schwangerschaft und entwickelten Gehirn, Herz und Darm. Das sei ein großer Fortschritt, um künftig etwa künstliche Organe für Transplantationen herzustellen, schreiben die Entwicklungsbiologin Magdalena Zernicka-Goetz und ihr Team vom California Institute of Technology und der Universität Cambridge in der Fachzeitschrift "Nature". Die Forschung wirft aber auch eine Reihe ethischer Fragen auf – denn die Technik ist im Prinzip auch auf den Menschen anwendbar.

Gehirn und Herz entwickelt

Grundlage für die künstlichen Mäuseembryonen waren nicht Ei- und Samenzellen wie bei der natürlichen Variante, sondern drei verschiedenen Arten von Stammzellen – Körperzellen, die sich in verschiedene Zelltypen oder Gewebe ausdifferenzieren können. Aus einer Mischung dieser Stammzellen stellten die Forscher eine neue biologische Struktur her, die sie in einem Inkubator reifen ließen. Die Kunstembryonen erreichten ein Stadium, das achteinhalb Tagen natürlicher Schwangerschaft entspricht – das ist fast die Hälfte der Schwangerschaftszeit bei Mäusen. Bis dahin hatten sie Gehirn, Herz, Dottersack und einen Darm entwickelt. Danach stellten sie ihre Entwicklung ein. Ein Zeitpunkt, der bei einem menschlichen Embryo dem Entwicklungsstand am Ende des ersten Schwangerschaftstrimesters entspricht.