Trotzdem fehlt es den meisten an grundlegendem Wissen. Augenarzt Helmut Widhelm hat einen Ratgeber geschrieben, in dem alle relevanten Fragen zum Thema beantwortet werden: Wann muss man einen grauen Star operieren? Was nutzen teure "Premiumlinsen"? Macht Makuladegeneration tatsächlich blind? Brauchen Augenmuskeln ein spezielles Training? Machen Smartphones tatsächlich kurzsichtig?

Seine Antwort auf letztere Frage: "Das ist nicht erwiesen. Aber Kinder, die viel Zeit unter freiem Himmel verbringen, vermindern ihr Risiko für Kurzsichtigkeit."

Buchtipp: Helmut Wilhelm: "Das große Buch vom Auge", Südwest-Verlag, 270 Seiten, 24,70 Euro

