Lungenkrebs-Screening könnte Tausende Todesfälle verhindern

Derzeit sterben weltweit pro Jahr rund 1,8 Millionen Menschen an Lungenkrebs. Weil bessere medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wird die Früherkennung mittels Niedrig-Dosis-Computertomografie immer wichtiger. Das zeigte sich jetzt beim Jahreskongress der amerikanischen Onkologengesellschaft ASCO in Chicago.

Das Lungenkarzinom ist auch in Österreich ein riesiges Gesundheitsproblem. 2019 erkrankten 2770 Männer und 2061 Frauen an einem bösartigen Lungentumor. Lungenkrebs war damit die häufigste Krebserkrankung bei Männern und Frauen. 2337 Männer und 1641 Frauen verstarben zuletzt daran. Somit war Lungenkrebs weiterhin die häufigste Krebstodesursache bei Männern und bereits die zweithäufigste Krebstodesursache bei Frauen in Österreich, so die Statistik Austria.

In Österreich werden nur etwa 20 Prozent der Lungenkarzinome im Frühstadium entdeckt. Erfolgt das rechtzeitig, können die Fünf-Jahres-Überlebensraten sogar 90 Prozent erreichen, haben Experten festgestellt.

Bei späterer Diagnose, was zumeist der Fall ist, sinkt die Fünf-Jahres-Überlebensrate auf nur noch 15 bis 20 Prozent.

In den USA ist ein Screening mit Niedrig-Dosis-Computertomografie bei starken und langjährigen Rauchern bereits etabliert. Dort sollen alle Personen zwischen 50 und 80 Jahren, die seit 20 Jahren eine Packung Zigaretten pro Tag rauchen, einmal jährlich mit CT untersucht werden – auch wenn sie innerhalb der vergangenen 15 Jahre mit dem Zigarettenkonsum aufgehört haben.

Im Frühstadium heilbar

Im Rahmen eines Pilotprojektes in Ungarn wurde bei 1,5 Prozent der Teilnehmer eine Lungenkarzinom-Diagnose gestellt. Die meisten bösartigen Veränderungen der Lunge wurden in einem frühen Stadium entdeckt (86,2 Prozent). Für Österreich wurde errechnet, dass ein organisiertes Lungenkrebs-Screening-Programm die jährlich rund 4000 Lungenkarzinom-Todesfälle um ein Viertel verringern könnte. Bisher existiert aber kein derartiges landesweites Projekt.

