Loslassen, was stresst

Der Begriff Detox stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt so viel wie entgiften. "Dabei handelt es sich aber nicht, wie viele glauben, um eine strenge Diät oder Fastenzeit", sagt Claudia Koch. "Ganz im Gegenteil: Bei Detox geht es darum, den Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen und damit unsere Entgiftungsorgane wie Leber, Nieren, Lunge und Darm maximal bei ihrer Arbeit zu unterstützen", sagt die Linzer Therapeutin, die einen Online-Detox-Kurs entwickelt hat. Die OÖN haben die Expertin zum Thema befragt – und viele gute Tipps fürs Detoxen eingeholt.

Obst und Gemüse Bild: cbx

OÖNachrichten: Wer braucht eigentlich so eine Detox-Kur?

Claudia Koch: Im Grunde wohl jeder, weil wir sind alle mehr oder weniger mit Schadstoffen belastet. In unserer Zeit geht das gar nicht anders – angefangen von den Konservierungsstoffen in Fertiggerichten bis zur schlechten Luft in den Städten und Mikroplastik in Kosmetik... All diese Stoffe reduzieren die Funktionstüchtigkeit unserer Entgiftungsorgane und können zu gesundheitlichen Problemen führen.

Wie sehen die Symptome aus?

Da gibt es viele Anzeichen: etwa, wenn man in der Früh noch immer müde ist und ewig braucht, um in die Gänge zu kommen. Oder wenn man nicht regelmäßig auf die Toilette gehen kann. Auch Kopfweh, wiederkehrende Infekte, Heißhungerattacken oder Blähungen zählen dazu. Darum ist es gut, dem Körper Phasen der Entlastung zu gönnen.

Wie lange dauert so eine Kur?

Das ist verschieden. Menschen, die viele Medikamente nehmen, sind zum Bespiel stärker belastet. Auch das Alter ist ein Faktor – je älter wir werden, desto mehr sammelt sich an. Generell ist eine Woche ein guter Richtwert für eine Detox-Kur, aber es kann auch kürzer sein. Meist spürt man nach dem vierten Tag, dass man mehr Elan hat, mehr Kraft – und mehr Lebensfreude.

Wie geht man’s an?

Optimal wäre es, die Kur zu machen, wenn man frei hat und Zeit für sich. Denn Detox spielt sich auch im Inneren ab, auch hier kommen Prozesse in Gang.

Und das ist gut so?

Genau, denn es geht es ja auch darum, schädliche Gedanken und negative Glaubenssätze loszuwerden. Je mehr man hinschaut und zu sich selbst kommt, desto mehr kommt nach oben.