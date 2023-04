Livemusik auf Krebsstation löst Angst und stimuliert

Livemusik auf einer Krebsstation kann auf schwer kranke Menschen angstlösend und stimulierend wirken. Das zeigt ein Forschungsprojekt der Musik-Uni Wien, für das Konzertmusikerinnen und -musiker kurze Livekonzerte im Krankenhaus gespielt haben.

Das Angebot "Musiktherapie auf der Intensivstation oder der Onkologie" gibt es in Österreich schon länger. Normalerweise kommen dazu speziell ausgebildete Musiktherapeuten ins Krankenzimmer und spielen beruhigende Instrumente wie zum Beispiel die Harfe.

Ein Forschungsprojekt an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (mdw) hat nun über drei Jahre eine neue Form der Musiktherapie getestet: Livekonzerte nach Wunsch. Die Patienten und Patientinnen durften dabei auswählen, in welche Richtung das Konzert gehen sollte, es handelte sich also um Improvisationen. Erstmals traten dabei neben den Musiktherapeuten auch Konzertmusikerinnen auf.

Die Forschungsfrage lautete: Was macht das Livekonzert mit den schwer kranken Menschen, aber auch mit den Konzertmusikern, die eher große Bühnen als kahle Gänge gewohnt sind? In Wien trat dazu über drei Jahre hinweg jeweils eine Dreiergruppe mit einem Musiktherapeuten und zwei Konzertmusikerinnen auf. Insgesamt waren das fünf Wochen musikalische Aufführungen auf der Krebsstation am AKH. Die Patienten und Patientinnen profitierten von den persönlich abgestimmten Minikonzerten anders als bei der gewöhnlichen Musiktherapie. Wie die Studie zeigte, kamen dadurch intensivere Gespräche zustande, die die Menschen aktivierten sowie Freude und positive Ablenkung auf die ganze Station brachten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper