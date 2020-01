Die Zahl der Erkrankungen durch das neuartige Coronavirus in China ist in den vergangenen Tagen sprunghaft gestiegen. Wie Chinas Staatsfernsehen berichtete, gab es bis Mittwochabend (Ortszeit) 473 Fälle, 17 Menschen sind bereits an der Lungenerkrankung gestorben. Die Erreger wurden in 23 Provinzen nachgewiesen. Auch in den chinesischen Sonderverwaltungsregionen Macau und Hongkong wurden die ersten Erkrankungen bestätigt.